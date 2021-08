Sanità. D’Amato:” Il nuovo ospedale Tiburtino è un opera strategica per il quadrante est”

“Il nuovo ospedale Tiburtino- ha affermato l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato- è un opera strategica per il quadrante est. Con il risanamento dei conti e con l’uscita dal commissariamento si torna, quindi, a progettare una grande opera strategica. La struttura è destinata a sorgerà in un area di proprietà pubblica servita sia dal trasporto su ferro che dalle dorsali autostradali coniugando cosi una esigenza moderna di far sorgere presidi ospedalieri lungo le principali direttrici di mobilità. Questo nuovo ospedale- ha proseguito oltre a servire tutto il quadrante est molto popoloso di Guidonia e Tivoli servirà anche a decongestionare l’ospedale Sandro Pertini”.