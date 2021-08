A Morlupo l’innovativo sistema per la raccolta dei rifiuti

Ormai dal mese di luglio presso via delle Cantine è operativa la stazione raccogli PET (materiale plastico riciclabile), mentre presso LARGO RONCACCI le stazioni di raccolta operative sono 2, una per il PET (materiale plastico riciclabile), e una per l’alluminio (lattine).

In sostanza tre nuove stazioni sono a tua disposizione per migliorare la qualità del rifiuto, specializzando la tipologia raccolta. A breve verrà divulgato l’elenco degli esercizi commerciali che stanno aderendo all’iniziativa. Pertanto invitiamo i cittadini a conservare i punti raccolti fino a che non sarà conclusa la campagna di adesione degli esercizi commerciali.

