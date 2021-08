A Fiano Romano lo sport è senza barriere

Lo sport è notoriamente un veicolo straordinario per vivere insieme emozioni davvero uniche. Location di un grande evento sportivo da non perdere sarà Fiano Romano destinata ad ospitare “Lo sport… Oltre le barriere” in programma il cinque settembre all’interno del palazzetto dello sport. L’iniziativa è stata organizzata da Stefano Parisi, Marco Biancoloni in collaborazione con “La Chiave di Colta” l’Associazione Insieme e il patrocinio del comune. Gli atleti saranno impegnati in una serie di competizioni: tiro con l’arco, basket, volley, tennis e altre discipline sportive.

