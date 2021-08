Incendia rifiuti nel suo terreno ma viene scoperto e denunciato

Ancora controlli dei carabinieri contro i roghi. Dopo la donna denunciata dai carabinieri forestali di Guidonia, che la scorsa settimana in località San Pastore aveva causato un incendio, ora i militari della stazione di Tivoli hanno denunciato un pensionato che stava bruciando dei rifiuti nel suo terreno.

Nonostante i roghi che hanno sconvolto Tivoli, come del resto tutta la Penisola, un anziano tiburtino aveva deciso di smaltire i propri rifiuti accatastandoli all’interno del suo terreno e appiccando il fuoco. Ai carabinieri, già impegnati in servizi di controllo del territorio e giunti sul posto dopo aver notato del fumo, l’uomo ha dapprima minimizzato l’accaduto e poi ha riferito che, comunque, sarebbe stato in grado di gestire le fiamme. Peccato che, la maggior parte degli incendi che ha sconvolto l’Italia questa estate, sia nata proprio da condotte del genere. Un atto pericolosissimo che avrebbe potuto mettere a rischio anche l’incolumità dello stesso autore. Ai militari non è rimasto altro da fare se non richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio e poi denunciare il responsabile all’autorità giudiziaria per la violazione delle normative ambientali e di prevenzione incendi.