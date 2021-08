Nell’assemblea di questo mercoledì pomeriggio gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Fiano Romano hanno indicato come candidata sindaco, alle prossime amministrative, Solidea Scarafoni.

Laureata in Lettere e insegnante precaria nella scuola secondaria di primo grado, Scarafoni è una attivista del M5S della prima ora ed è stata eletta come consigliera già nel 2016, per poi lasciare il suo ruolo due anni dopo.