Volley Team Monterotondo, ecco gli ultimi acquisti

Un opposto, uno schiacciatore e un centrale: tre titolari per un mercato di altissimo livello. La Volley Team Monterotondo si prepara a una stagione ambiziosa nel campionato nazionale di Serie B di pallavolo con la conferma del “blocco” in grado di conquistare i playoff nella passata stagione – capitan Martinoia, il palleggiatore Pietrangeli, gli schiacciatori Perez e Santi e il libero Balducci – e l’arrivo di tre pezzi da novanta grazie al lavoro portato avanti dal direttore generale Mauro Ebano e dal neo ds Diego Carloni: Roberto Corti, Andrea De Fortunato e Matteo Consalvo. Tre giocatori con storie diverse, tutti con la Serie A nel sangue.

Il lombardo Roberto Corti, nel corso di una carriera di altissimo livello in giro per l’Italia, ha conquistato ben tre promozioni in Serie A, l’ultima delle quali proprio a giugno 2021 con Marigliano. Classe 1987, il miglior opposto dell’ultima Serie B ha scelto il club granata per trovare nuovi stimoli in una piazza che vuole sognare in grande. “Questa società mi ha convinto con il suo progetto – le sue parole – Vogliamo fare un bel campionato, come è successo l’anno scorso a Marigliano in cui il gruppo ci ha portato alla vittoria. Non esiste un segreto per vincere, ma una ricetta c’è: il gruppo fa la differenza, insieme alla forma fisica, al livello alto durante gli allenamenti e alla mentalità di ciascuno. Poi c’è il pubblico, un elemento fondamentale che quest’anno ritroveremo. Mi hanno parlato molto bene dei tifosi di Monterotondo, so che il palazzetto si infiamma nelle partite che contano e non vedo l’ora di vivere questa atmosfera”.

Due metri di altezza, centrale, nato a Roma nel 1993, Matteo Consalvo è reduce dall’esperienza in Serie A3 con la Roma. Nel suo passato vanta campionati importanti in Serie B nel Lazio e, a 28 anni ancora da compiere, il nuovo giocatore granata è riconosciuto come uno dei migliori interpreti del ruolo in tutta la regione. “Conosco bene questa realtà – le sue prime parole a Monterotondo – ho accettato questa sfida perché ho percepito interesse e stima nei miei confronti, l’obiettivo è fare una stagione importante per toglierci tante soddisfazioni. Che giocatore sono? Uno che cerca di costruire una mentalità vincente giorno dopo giorno. Il corpo e la fisicità contano come punti di partenza per qualsiasi atleta, ma non basta. Quello che fa di te un buon giocatore è la forza mentale e quella la costruisci prima in allenamento e poi in partita”.

Andrea De Fortunato, classe 1999, arriva invece nella città eretina dopo l’avventura in Serie A3 con la maglia di Montecchio Maggiore. Dopo l’ufficialità di Consalvo e dello specialista delle promozioni, Corti, il secondo colpo direttamente dal massimo campionato conferma l’ambizione del club e della squadra allenata da mister Savino Guglielmi: giocare una Serie B di alto livello, puntando forte sulla qualità dei singoli e sulla formazione di un gruppo affiatato, esperto, motivato, coeso e rinforzato con tanti giovani. Andrea, nato a Pescara, gioca schiacciatore: in Abruzzo ha vissuto esperienze importanti a livello giovanile e poi a Chieti (Serie C) e Pescara (Serie B). Nell’ultima stagione è salito di categoria, giocando con continuità in A con il club della provincia di Vicenza. “Volevo trasferirmi a Roma – ha dichiarato il nuovo martello – Monterotondo mi ha colpito per la voglia di far bene e di crescere che ha questa dirigenza. Sono certo che faremo una grande stagione, non vedo l’ora di conoscere il gruppo. Per me sarà tutto nuovo, cercherò di portare il mio entusiasmo e il mio bagaglio di esperienza, entrando in punta dei piedi dentro un gruppo solido. Per me i valori contano e ho sempre creduto che l’umiltà venga prima di tutto il resto”.