Il Commissario Figliuolo all’hub di Amazon

Presente anche l’assessore alla sanità D’Amato: “Chi non ha fatto il vaccino corre un rischio 39 volte maggiore di ammalarsi”

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, oggi, ha visitato insieme all’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, l’hub vaccinale ricavato, a titolo gratuito, in uno dei magazzini di Amazon, a Passo Corese. L’hub allestito in uno spazio di 250 metri col contributo del colosso statunitense è aperto dal 2 luglio. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, l’assessore regionale alla formazione Claudio Di Berardino e il prefetto di Rieti, Gennaro Capo.

”Siamo stati subito disponibili alla realizzazione del progetto. E questo incontro ci gratifica”, ha precisato Salvatore Schembri Volpe, amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica. L’assessore d’Amato ne ha approfittato per fornire un bilancio della situazione: “Quattro milioni di cittadini over 12 sono immunizzati e stiamo superando l’80% di popolazione del Lazio che ha concluso il ciclo vaccinale. Se oggi abbiamo raggiunto questi risultati che ci consentono di poter restituire normalità alle nostre vite, lo dobbiamo anche a iniziative valide e meritevoli da parte dei privati come questa di Amazon, a Passo Corese” Le recenti parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Premier Mario Draghi riguardo ai vaccini” ha aggiunto l’assessore, “sono un ulteriore sprone ad andare avanti, ricordo a tutti che chi non ha fatto il vaccino corre un rischio 39 volte maggiore di ammalarsi con tutte le conseguenze, anche severe, del caso”.

