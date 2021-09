Le stagioni fredde non fermeranno gli abiti floreali

Vi avevamo parlato del famoso backyard wedding, una moda che sta spopolando negli USA e che sfrutta a 360 gradi la possibilità di usufruire degli spazi esterni per lo svolgimento dei matrimoni. Ma il tema green non si ferma solo qui: no, perchè il “floreale” (esploso nel 2018, l’anno del “flower boom”), che ha dominato nell’ambito dell’abbigliamento durante la stagione calda pare che ricoprirà un posto importante nella moda delle prossime stagioni.

E se prima questo tema si addiceva a chi era diretto ad una giornata di relax al mare, adesso, con il ritorno a lavoro, possiamo dare spazio anche a camicette e blazer con stampa bucoliche. Che i fiori siano ricamati o stampati, non importa più di tanto: ciò che importa è la loro colorata presenza.

A proposito: le tonalità che spopoleranno saranno quelle pastello, accompagnate da stampe dai colori sgargianti. Se state pensando di rifare il guardaroba, non preoccupatevi se volete renderlo casual o elegante: lo stile floreale va bene per tutto.