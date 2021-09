Coppa Italia Eccellenza, la Tivoli scopre la sua prossima avversaria

Dopo la vittoria convincente nel primo turno eliminatorio contro il Villalba Ocres Moca per 3-1 (con doppietta del nuovo acquisto De Sousa), che ha dato ufficialmente il via alla stagione di Eccellenza, la Tivoli Calcio scopre anche l’avversaria del secondo turno eliminatorio. I tiburtini se la dovranno vedere con la Luiss. Gara secca, il sorteggio di mercoledì alle ore 15 decreterà chi giocherà in casa la sfida. Gli amaranto-blu sperano di disputare l’incontro tra le mura amiche dell’Olindo Galli per continuare a inseguire il sogno di alzare al cielo l’ambito trofeo e accedere agli ottavi di finale. Abbandonano la competizione al primo turno invece le altre due formazione del Nord-Est: Villalba Ocres Moca e Pol. Sant’Angelo Romano.

di Valerio De Benedetti