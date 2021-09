Pallavolo, L’ICS Volley Santa Lucia si prepara per la Serie C e scopre il suo girone

Dopo oltre un decennio l’ICS Volley Santa Lucia è pronta per tornare a giocare sui grandi palcoscenici della Serie C di Pallavolo femminile. Il sogno continua per le ragazze della presidentessa Martina Amatucci, che sta lavorando per allestire una squadra all’altezza della categoria con tanti innesti importanti, a partire da Claudia TIburzi, fino ad arrivare ai ritorni in rosa di Veronica Di Gennaro e Valentina Ciani. L’ICS è stata inserito nel girone C, dove figura anche lo Spes Mentana.

Di seguito la lista completa delle formazioni che prenderanno parte a questa stagione sportiva.

Valerio De Benedetti