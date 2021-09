FIANO ROMANO – Fiano Romano in Movimento presenta il suo programma elettorale

All’insegna del motto Siamo ciò in cui crediamo!, la lista Fiano Romano in Movimento ha pubblicato in 36 pagine il suo Programma elettorale, basato su 5 punti fondamentali:

1) Crediamo nel valore dei beni comuni: acqua , aria, suolo e il

rispetto dei suoi ecosistemi, beni culturali e diritto alla conoscenza.

2) Crediamo nell’ecologia integrale, modello di sviluppo che ci

guider̀ nell’Italia del 2050, al fine di perseguire una societ̀à equa e

sostenibile anche per le nuove generazioni.

3) Crediamo nella giustizia sociale perché la buona Politica sia

promotrice dell’abbattimento delle disuguaglianze economiche e

sociali, di genere e territoriali affinché ognuno possa avere accesso

alle stesse opportunit̀;

4) Crediamo nell’innovazione tecnologica e scientifica, che mirano a

porre in essere condizioni di sviluppo pì sostenibili;

5) Crediamo nell’economia eco-sociale di mercato, perché il

modello di sviluppo capitalistico, affidato alla piena libert̀à del

mercato, non è in grado di garantire equit̀à sociale.

(A. I.)