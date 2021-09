Green pass, verso l’obbligo generalizzato

Gradualità

L’appuntamento imminente è quello con il nuovo anno scolastico da far ripartire in sicurezza.

Il Green pass, già obbligatorio per insegnanti e personale interno, dovrebbe essere esteso anche ai lavoratori delle mense e agli addetti ai servizi di pulizia.

L’obbligo generalizzato, ha detto il ministro dell’Istruzione Bianchi, è nell’interesse di tutti. Obbligo che, con lo stesso modello, il dicastero della Salute vorrebbe estendere anche a ospedali e strutture sanitarie, quindi ai loro fornitori, manutentori e addetti alle mense.

La linea è tracciata e si procederà per gradi. Nel settore pubblico l’ipotesi è quella di allargare la certificazione agli impiegati mentre in ambito privato ci sarebbe già l’ok di Confindustria e Cna.

Al momento il Green pass è richiesto per i clienti di ristoranti al chiuso, palestre e piscine, per chi va al cinema, a teatro, nei musei o ai concerti, per chi viaggia in aereo, sulle navi, nei treni ad alta velocità e Intercity.

Quello di arrivare gradualmente all’obbligo anche per chi lavora in questi settori resta un’ipotesi con un duplice obiettivo: dare una spinta alla campagna vaccinale, evitare nuovi lockdown.