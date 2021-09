E la miglior pianta da ufficio è…

Sono tanti gli studi che certificano che avere delle piante nell’ambiente di lavoro (e non) sia vantaggioso. Questo perché molte di esse, oltre a decorare un ambiente che di per sé non è molto colorato, aiutano a purificare l’aria da accumuli di gas nocivi e ad assorbire le famose VOC (sostanze volatili) che arrivano anche a danneggiare le vie respiratorie. C’è chi sceglie, come compagno di scrivania, una piantina che non richiede grandi cure, come per esempio il cactus, o delle piantine grasse, e chi invece predilige il verde vivido delle foglie spesse del resistente potos.

LA TOP 5

Ecco cinque fra le piante più presenti all’interno degli uffici:

Aloe (Aloe Vera) Sansevieria Ficus Anturi Pothos

LA REGINA DELLE PIANTE DA UFFICIO

Ad aggiudicarsi la corona di “pianta più venuta” è la dracena, anche conosciuta come “albero del drago”. Famosa per le sue foglie bicolori allungate, questa è una delle piante più indicate per gli ambienti interni.