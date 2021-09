Billie Eilish e l’omaggio alla Diva del cinema

Il MET Gala, evento di moda nato nel 1948 su idea di Eleanor Lambert, è un gala annuale in cui si sfoggiano vestiti sgargianti e, a volte, piuttosto singolari (diciamo che sono dei vestiti che non indossereste mai per andare al supermercato). Formalmente chiamato Costume Institute Gala, questo evento ha degli scopi di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City.

Ogni anno le celebrità seguite da case di moda di alto livello si cimentano nell’indossare dei capi particolari: non verrà mai dimenticata Rihanna vestita da papessa nell’edizione del 2018 o i molteplici cambi d’abito di Lady Gaga in quella successiva. Il tema di quest’anno era American Independence, per celebrare la moda americana. A rubare la scena è stata la cantante Billie Eilish, apparsa sul red carpet con un abito color rosa pesca in tulle firmato Oscar de la Renta. L’outfit, ispirato alla fine della golden age del cinema, ha fatto sì che scattasse immediatamente il paragone e l’omaggio. È lei: Marylin Monroe.