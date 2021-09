Tivoli Calcio, un fulmine a ciel sereno: Fusaroli dice addio al club

Un addio inaspettato, sicuramente doloroso per entrambe le parti. Le strade di Fabio Fusaroli e la Tivoli Calcio 1919 si separano improvvisamente. A sorpresa. Alcune divergenze post-Covid con la società hanno portato il forte difensore a dire addio, mettendo la parola fine sulla sua esperienza col club tiburtino. Un duro colpo per la formazione allenata da mister Pascucci, che punta fortemente alla promozione in Serie D. “Dopo due anni come quelli che abbiamo passato tutto voglio meno che restare fermo, sono alla ricerca di un nuovo progetto in cui esprimermi al meglio”, le parole di Fusaroli a Gazzetta Regionale.

di Valerio De Benedetti