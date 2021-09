Castel Madama. Trasporti, un contributo per gli studenti diversamente abili

Un contributo sulle spese di trasporto per gli studenti con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. A garantirlo il Comune di Castel Madama attraverso dei fondi della Regione Lazio. “Si rappresenta”, ha fatto sapere l’assessore Sara Beccaria, “che il valore del contributo regionale per ciascun avente diritto potrà coprire un massimo di 30 km complessivi tra andata e ritorno per ogni giorno di effettiva e certificata presenza a scuola, con una stima della spesa media di € 0,40 a km; l’importo massimo del contributo non potrà, in ogni caso, superare € 2.500,00 annui”.

L’istanza dovrà essere prodotta sul modulo scaricabile (www.comunedicastelmadama.it) o in distribuzione presso la portineria entro il termine del 27 settembre 2021 alle ore 11.30 .

All’istanza dovrà essere allegata copia della certificazione 104/1992 in corso di validità; certificazione Medica rilasciata dalla ASL competente, con diagnosi funzionale in cui si esplicitata la necessità del servizio; copia del documento di identità del richiedente. Per chiarimenti massimo.perica@comunedicastelmadama.it