Fiano Romano, chiusura campagna elettorale “Insieme per Fiano”

Chiusura della campagna elettorale per il candidato sindaco Nicola Santarelli della lista civica “Insieme per Fiano”. L’appuntamento è per giovedì 30 settembre alle ore 18:00 presso il centro commerciale “Nuova Fiano”, in via Milano 13.

Saranno presenti il segretario regionale del Pd Bruno Astorre, il segretario provinciale Giovani Democratici Kevin Bernardini, l’assessore regionale Transizione ecologica e Digitale Roberta Lombardi e il vice-presidente del Consiglio regionale Devid Porrello.

“Un evento che non sarà solo politico ma anche un momento per stare insieme come comunità, per questo vorrei invitare tutti i cittadini a partecipare, sia quelli che ci voteranno sia gli indecisi ma anche i curiosi o chiunque abbia voglia di stare insieme conoscersi e creare una comunità più allargata”-così Nicola Santarelli invita i suoi concittadini a partecipare.

