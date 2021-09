GUIDONIA – Nozze M5S-Pd, civici all’attacco: “Un ribaltone”

Dal Portavoce del Nuovo Polo Civico di Guidonia Montecelio Erick D’Alisa riceviamo e pubblichiamo:

“Alla fine il matrimonio è stato celebrato, dopo un lunghissimo corteggiamento il 5Stelle ed il PD di Guidonia Montecelio si sono giurati amore e fedeltà con la benedizione arrivata dai vertici romani e regionali dei rispettivi partiti.

I nemici giurati, come nelle migliori trame dei cinepanettoni, sono diventati prima amici ed ora sposini novelli. Manca solo un bel rimpasto di giunta per assistere al più classico dei ribaltoni.

Quello che lascia più sconcerto, però, non è tanto la fine, annunciata da mesi, di questa love story. Leggendo i giuramenti nuziali che della nuova coppia è chiaro il fallimento dell’attuale Amministrazione.

Nessuno dei cinque punti del programma su cui si fonda questa stramba alleanza rientra nelle strette competenze comunali e, sopratutto, su nessuno di questi punti i 5Stelle in questi anni sono riusciti a risolvere qualcosa.

Leggiamo di strategie, opportunità, lavori, investimenti, ma si tratta di interventi regionali, della città metropolitana o di privati. In alcuni casi, come il raddoppio della Tiburtina o la Ryder Cup, di cantieri già aperti o che sono già in fase di appalto.

Di novità, in pratica, non c’è assolutamente nulla se non un messaggio chiaro rivolto alla Città ed ai cittadini. Anni di critiche, talvolta anche di insulti e battaglie legali, sepolti sotto l’altare dell’ormai imminente campagna elettorale.

E’ palese il, maldestro, tentativo di maquillage operato dai vecchi nemici. Ci resta un solo dubbio, che nulla però sposta per la nostra Città.

Chissà se sono stati i vertici romani dei due partiti a combinare queste nozze o se gli sposini hanno solo chiesto il permesso ai big a Roma”.