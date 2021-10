L’autostrada degli italiani

Il 4 ottobre del 1964 il Presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura l’Autostrada del sole e gli italiani iniziano a viaggiare sulle quattro ruote. L’idea dell’autostrada nasce con Piero Puricelli, che aveva già ideato la tratta Napoli-Pompei-Salerno e Salvino Sernesi. Dall’idea dell’Autostrada nasce un consorzio aziendale composto da quattro società che avevano un interesse comune: la viabilità automobilistica e tutto il business circostante: la FIAT, la Pirelli (azienda), l’Agip, e l’Italcementi, dando così vita alla SISI (società iniziative strade italiane). La costruzione dell’autostrada Milano-Napoli viene affidata infatti all’IRI Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato nel 1933, durante il fascismo. L’IRI è stato messo in liquidazione e nel 2002 incorporato in Fintecna, scomparendo definitivamente.

FGI