GUIDONIA - Boxe, sfida intercontinentale per Luca D’Ortenzi

Per lui è il primo incontro all’estero, l’occasione giusta per ribadire il suo talento davanti al pubblico internazionale.

Torna sul ring Luca D’Ortenzi, il 33enne pugile guidoniano detto “Gentleman” campione italiano dei Pesi Massimi, detentore del titolo del mediterraneo IBF dei Massimi leggeri e campione internazionale IBO dei Cruiser. Sabato 9 ottobre alla Getec Arena di Magdeburgo, in Germania, D’Ortenzi combatte per il Titolo Intercontinentale Wbo e sfida il detentore della cintura, il kazako naturalizzato tedesco e campione di Germania Roman Fress.

Un pugile forte, numero 11 della classifica Wbo, con un ruolino di 13 vittorie e zero sconfitte, contro le 15 vittorie e una sola sconfitta del “Gentelman” guidoniano, atleta dell’l’Accademia Pugilistica Roma Est del maestro Simone Autorino. Il match si disputa nella serata del titolo mondiale tra Robin Krasniqi e Dominic Boesel organizzato dalla SES Boxing nell’arena da 10 mila posti a sedere di Magdeburgo.

Vale la pena ricordare che Luca D’Ortenzi a luglio 2019 ha vinto il titolo di campione italiano dei Massimi, ad ottobre 2019 il titolo del Mediterraneo IBF nei Massimi leggeri e a febbraio 2021 si è laureato campione internazionale IBO nei Cruiser.

In un’occasione così importante l’Accademia Pugilistica Roma Est ringrazia gli sponsor sostenitori che, come in ogni occasione mostrano stima, sostegno e supporto. Un grazie immenso al Main sponsor “Collalto Motori” del cavalier Maurizio Collalto, alla Infortunistica stradale di Cristian Caponera, alla “Mb Autonoleggio” di Marco Bottani, a “Canapa Herawan”di Ercole Tiburzi, alla “Fioravanti Autocarrozzeria di Alessandro Fioravanti, alla “Igino Poggi Eredi Srl”, al “Bar Jolly” di Alessandro e Costantino Cecconi, alla “Sht Fisioterapia Caldarelli & Castorani” di Alessandro Caldarelli e Francesco Castorani.