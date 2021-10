Mentana – Prosegue la rassegna “Storia in Corto”

L’assessorato alla Cultura del Comune di Mentana, in collaborazione con il MuGa, ha organizzato la quarta edizione di Storia in Corto, il festival cinematografico dedicato alle tematiche storiche. L’origine di quest’idea risiede nella consapevolezza della ricchezza di testimonianze del territorio nelle varie epoche storiche. La valorizzazione di questo passa anche attraverso un festival che raccoglie le opere di autori che si sono cimentati nell’inusuale corto storico. Storia in Corto ha deciso, nonostante l’emergenza in corso, di aprire comunque i termini per la raccolta del materiale audiovisivo riservandosi la facoltà di decidere ed eventualmente modificare date e luoghi di svolgimento della quarta edizione del Festival sulla base della situazione che si svilupperà in seguito.

Non ci sono limiti di contenuto previsti per la partecipazione al festival: la Storia tutta sarà oggetto delle opere presentate. Le iscrizioni alla quarta edizione del Festival Storia in Corto rimarranno aperte fino al 31 Ottobre.

Clicca qui per il modulo della domanda di partecipazione.