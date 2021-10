Monterotondo: operai a rischio inalazioni, denunciato il responsabile di un cantiere stradale

Operai al lavoro sprovvisti di mascherine contro le inalazioni di polveri, denunciato e multato a Monterotondo dai carabinieri il responsabile del cantiere. I militari della locale compagnia, intervenuti con colleghi dei Reparti specializzati dell’Arma, hanno riscontrato che in un cantiere avviato per creare un raccordo con l’Autostrada c’erano dei lavoratori non equipaggiati secondo la normativa. Al termine dell’attività ispettiva il legale rappresentante della ditta appaltatrice è stato denunciato alla magistratura per la mancata valutazione del rischio di inalazione delle polveri alle quali sono esposti i lavoratori e per non aver reso sicuro il transito delle persone e degli automezzi sui luoghi destinati al passaggio e al lavoro. Nei confronti della stessa società sono state elevate sanzioni pari a 14.000 euro circa. I controlli sono scattati nei giorni scorsi a ridosso della Giornata delle vittime sul lavoro, quest’anno celebrata il 10 ottobre.

