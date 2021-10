Sindaca e tre volte mamma

Licenza sceglie un sindaco donna. Si chiama Ilaria Passacantilli, ha 40 anni ed è tre volte mamma. E’ una delle poche sindache del Lazio elette nell’ultima tornata elettorale. Una amministratrice esperta. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto il ruolo di assessore, prima alla cultura scuola turismo e poi con delega al bilancio e come vicesindaco. Negli ultimi sei mesi, dopo la grave perdita del sindaco Luciano Romanzi ucciso dal Covid, anche come primo cittadino facente funzioni. In consiglio comunale con lei ci saranno Ilaria Passacantilli, Michele Ciavarella, Orietta Di Censi, Luca Foschi, Marcello Piacentini, Enrico Lucidi, Michele Corsi. In opposizione Marzia D’Acuti, Emanuela Battistini e Walter Cherubini. E’ la seconda volta che Licenza – 885 abitanti nella Valle dell’Aniene, regno di Orazio e dell’aquila reale – viene guidata da un sindaco donna. L’insediamento del nuovo consiglio sabato mattina.

Condividi l'articolo: