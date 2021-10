Il Prontuario del consigliere comunale di Petrocchi al Salone del Libro di Torino

Presente al Salone del Libro di Torino il “Prontuario del consigliere comunale, guida per orientarsi negli enti locali” scritto da Francesco Petrocchi, storico politico mentanese.

Il libro ambisce a fornire elementi di riflessione politica e tecnica come un piccolo strumento di orientamento tattico e normativo per svolgere al meglio il ruolo di consigliere comunale. È il frutto non solo dello studio, ma anche dell’esperienza, del vissuto e forse tale differente taglio lo rende diverso da tutte le altre pubblicazioni sul tema, redatte da chi ha praticato gli enti locali esclusivamente dal punto di vista burocratico e professionale e non quale rappresentante del popolo. Attraverso la narrazione di aneddoti, l’indicazione di schemi di atti, di suggerimenti e di approfonditi riferimenti normativi e giurisprudenziali, si vuole far anche acquisire maggior consapevolezza del ruolo e delle responsabilità legate allo stesso, per schivare tranelli e gravi conseguenze, derivate soprattutto da inconsapevoli leggerezze.