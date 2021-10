Effetto green pass, picco di vaccini

Picco di vaccini, ieri, in Italia. Sono state più di 69mila le somministrazioni effettuate venerdì 15, data di entrata in vigore dell’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Nel venerdì precedente erano state 58.661, diecimila in meno.

Attualmente sono più di 46 milioni i vaccinati con una dose. I vaccinati completi sono invece 43,74 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni, secondo l’ultimo aggiornamento, ha superato 87,3 milioni. Ieri in tutta Italia sono andati in scena blocchi e manifestazioni contro l’obbligo del certificato verde, ma il sistema ha retto al test e non sono stati registrati scontri.