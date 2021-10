Tivoli. In viale Trieste “tiburtini fai da te”

Alcune zone dell’antica Tibur, per trovarle non è necessario recarsi in spazi periferici, sono caratterizzate da abbandono e degrado. Recentemente, non troppo distante dalle buche che si trovano nei pressi dell’ospedale tiburtino sul marciapiede di viale Trieste sono “saltate” alcune mattonelle. In attesa dell’intervento dell’Ente locale, si spera nel più breve tempo possibile, alcuni tiburtini hanno ovviato al potenziale pericolo sistemando sulla zona citata una casetta di frutta rovesciata, utile per segnalare ai tanti pedoni che quotidianamente percorrono la lunga via il rischio.

FGI