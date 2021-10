Mentana – Conclusa la Granfondo, ecco chi ha vinto [Foto]

Si è conclusa la Granfondo Garibaldina, un percorso unico di 113 chilometri, Balzano è stato autore dell’assolo vincente negli ultimi 40 chilometri e con il podio completato alle sue spalle da Antonio Della Vigna (Murolo Costruzioni) e Scaia. Al femminile tutto facile per Romina D’Angelis (AS Roma Ciclismo), prima davanti a Deborah Vincenzetto (Roma Team) e a Serena Polidori (AS Roma Ciclismo).

Alla manifestazione erano presenti Marco Benedetti (sindaco di Mentana), Daniele Angelini (consigliere comunale di Mentana) e Agildo Mascitti (presidente del comitato provinciale FCI Roma), ad impreziosire questa edizione 2021 la consegna di alcuni riconoscimenti speciali da parte degli organizzatori a Martin Marcellusi (corridore under 23 romano della Mastromarco pronto al grande salto nel 2022 tra i professionisti con la Bardiani CSF Faizanè), a Mario Capoccia (ex biker di Monterotondo) e a una delegazione di corridori norvegesi, al via della granfondo, capitanata dal mentanese d’adozione Anders Hvideberg (più volte partecipante alla Garibaldina e fratello di Jonas, campione europeo su strada under 23 nel 2020).

Ancora degna di nota la partecipazione dell’eclettico attore-chef Paolo Celli, il Garibaldi in chiave moderna che ha salutato il pubblico della Garibaldina da una macchina d’epoca scoperta, grazie al coinvolgimento dell’associazione Epoca e Motori di Mentana.

Vincitori di categoria

Elite sport: Antonio Della Vigna (Murolo Costruzioni)

Master 1: Marco Sivo (Team Cicloamatori Caserta)

Master 2: Marco Morabito (Unitec Cycling Team)

Master 3: Giuseppe Baccaro (Bike Lab Scuola di Ciclismo)

Master 4: Luigi Severino Balzano (Murolo Costruzioni)

Master 5: Stefano Ferruzzi (Sanetti Sport-Amici della Bici)

Master 6: Fabrizio Tarani (Triono Racing)

Master 7: Terenzio Carpentieri (Asd Ciclo Subiaco)

Master 8: Luigi Sernacchioli (Asd Esercito SME Ciclismo)

Elite master donna: Serena Polidori (AS Roma Ciclismo)

Master donna 1: Romina D’Angelis (AS Roma Ciclismo)

Master donna 2: Gabriela Cristea (AS Roma Ciclismo)

Master donna 3: Anna Sapienza (Asd Mentana Ciclismo)

Qui le classifiche complete

Ph Mario Gautieri-Michela Ciccolini