Ottobre Rosa, mammografie gratuite

La Regione Lazio, in occasione di Ottobre Rosa, offre alle donne tra i 45 e i 49 anni, cioè nella fascia di età non compresa dal programma di screening, l’opportunità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all’iniziativa fino ad esaurimento della disponibilità. Per prenotare bisogna chiamare lo 06 164161840, numero attivo dal 30 settembre al 30 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13. Per fissare un appuntamento è necessaria la richiesta medica con il codice esenzione: D01 – Campagna di Screening regionale.

Chi ha tra i 50 e i 74 anni deve contattare il Numero verde screening della propria Asl per accedere ai percorsi screening gratuiti.

I Programmi di Screening consistono in percorsi organizzati di prevenzione e diagnosi precoce e sono attivi tutto l’anno.

La Regione Lazio, attraverso le sue ASL, offre 3 percorsi di prevenzione gratuiti alle persone comprese nelle seguenti fasce d’età: donne 25-64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero; donne 50-74 anni per la prevenzione del tumore della mammella; donne e uomini 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto.