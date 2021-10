Guidonia – L’istituto Volta dedica il Premio Cinema a Diana

Gli alunni dell’Istituto Alessandro Volta sono stati premiati per i Progetti ABC della sezione Cinema e Storia della Regione Lazio. Un momento di grande gioia ed emozione che gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Alessandro Volta hanno voluto dedicare con affetto alla giovane Diana, la giovane ex studentessa dell’Alessandro Volta, residente a Marcellina, scomparsa qualche giorno fa dopo una lunga malattia.

All’evento hanno partecipato grandi personalità in ambito cinematografico e giornalistico fra i quali il critico cinematografico Fabio Ferzetti, Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Film Commission, Giuliana Gamba regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica, Giovanna Pugliese responsabile dei Progetti ABC della Regione Lazio e molti altri tra attori, musicisti e registi.

