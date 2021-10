Farmaco anti-Covid rinuncia ai diritti di brevetto

Licenza royalty-free per Molnupiravir. IL farmaco contro il Covid che si somministra in via orale è stato affidato a un’organizzazione no-profit sostenuta dalle Nazioni Unite. Se la concessione sarà autorizzata Molnupiravir potrebbe essere la prima pillola antivirale per il trattamento del Covid 19 nell’Unione europea. Il New York Times riporta la sigla dell’accordo con The Medicines Patent Pool (Mpt), organizzazione impegnata a rendere le cure mediche e le tecnologie accessibili a livello globale. Il farmaco sarà prodotto e venduto a basso costo in 105 Paesi in Africa e Asia.

Ma la prospettiva del Molnupiravir sta nelle prospettive di cura. Pare siano convincenti i suoi effetti terapici e potrebbe essere utilizzato al di fuori degli ospedali. L’Ema (Agenzia europea per i medicinali) sta attualmente analizzandone le caratteristiche reattive per capire su eventuali effetti indesiderati.