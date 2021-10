Vaccinare il mondo

Almeno una dose su due di quelle prodotte in Europa sono destinate al resto del mondo. L’Europa non rinuncia al ruolo guida di lume del mondo. Almeno è questa la convinzione di Ursula Van der Leyen. Si prevedono tre miliardi e mezzo di dosi prodotte in Europa la cui maggioranza sarà esportata in paesi in via di sviluppo. Già speso più di un miliardo per l’Africa.

Il G20 di Roma che inizia oggi apre proprio con i ministri della Salute e della Finanza a convegno. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prima di partire per l’Italia si è presentato al Congresso Dem per parlare di welfare e clima. Il suo è un programma che mira ad investire 1750 miliardi ed è un successo importante da ottenere in casa prima di presentarsi con delle credenziali importanti a Roma.