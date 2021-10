Nel Lazio vaccino anti-influenzale in farmacia

L’autunno ci ricorda che esiste ancora l’influenza ordinaria che non è una malattia di poco conto, ma produce tanti malati, ma anche decessi in persone già compromesse da precedenti stati di patologia.

L’assessore regionale Alessio D’Amato ha parlato nell’audizione in Commissione speciale emergenza Covid-19 in Consiglio regionale. L’assessore ha l’onestà di ammettere che l’iniziativa però non è della Regione bensì del ministero della Salute. È la prima volta che si adotta una pratica di questo tipo e la spinta è stata data per il grande valore di vicinanza alla realtà sociale, proprio delle farmacie. La pratica ci accomuna alle buone pratiche di altri Paesi europei.