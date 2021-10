SANTA LUCIA – Finalmente arriva l’asfalto su via Palombarese

Inizieranno martedì 2 novembre i lavori che porteranno nel giro di qualche settimana al completamento dell’asfalto in tutta Santa Lucia.

Si parte da via delle Molette per il tratto interno al comune di Fonte Nuova. Il fine lavori è previsto per il 5 novembre circa e saranno eseguiti di giorno. Resterà fuori dalle lavorazioni il tratto davanti all’entrata del centro commerciale che verrà eseguito successivamente in notturna.

Dal giorno 8 novembre circa inizieranno i lavori di pavimentazione di via Santa Lucia, a partire da via Nomentana e a scendere fino al ponticello prima del boschetto. Tali lavori verranno eseguiti di giorno, proseguendo da dopo il boschetto e fino al civico 84 con lavorazioni in notturna dalle ore 20 fino alle 6 del mattino, fino al termine dei lavori previsto per il 19 novembre.

Il tratto dal civico 84 e fino all’intersezione con via Palombarese verrà eseguito successivamente dalla Acea Ato 2 in quanto la stessa è intervenuta in quel tratto con la bonifica idrica e deve terminare gli allacci.

Il 22 novembre in notturna dalle ore 20 alle 6 del mattino verranno eseguite le lavorazioni in via delle Molette in corrispondenza dell’entrata del centro commerciale.

Dal 23 novembre e fino al 17 dicembre circa, sempre lavorando di notte, inizieranno le lavorazioni di via Palombarese a partire dal confine con il comune di Guidonia Montecelio e fino all’intersezione delle due rotatorie (Via Monte Bianco – Via Molette).

“Questa programmazione potrà subire delle necessarie variazioni a causa del maltempo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Lorena Colasanti – Si rammenta ai cittadini di procedere a effettuare gli allacci alla rete fognante nelle vie interessate dai lavori e in particolare su via Palombarese. A tal proposito l’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto dalla Acea Ato2, l’autorizzazione affinché nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione definitiva, i cittadini possano, previa richiesta di apertura cavi al Comune, procedere alla realizzazione delle opere di predisposizione dell’allaccio sul contropozzetto, della condotta fognaria di via Palombarese e fino al limite della proprietà privata”:.