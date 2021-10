Nasce una nuova partnership sul territorio Credipass e Building Production – Rete Immobiliare.

Il legame nasce più di venti anni fa, per la conoscenza personale sul territorio tra Daniele Scatassi e Vincenzo Ceravolo soci e fondatori della Rete Immobiliare Building Production e Antonio Tricarico e Walter Sabatini, promotori Credipass.

Oggi quel legame diventa realtà con la collaborazione tra le due reti.

Credipass, azienda presente su tutto il territorio nazionale con oltre mille consulenti professionisti, è una realtà indipendente, leader nella mediazione creditizia.

Building Production, rete immobiliare, nata sul territorio nella provincia di Roma, nel quadrante Roma Est, nelle zone di Fonte Nuova, Mentana, Monterotondo, Guidonia e in espansione su Roma e Pomezia.

Non solo i soci fondatori, ma anche tutti i collaboratori della società, sono nati e cresciuti nelle zone delle diverse agenzie immobiliari. Un gruppo coeso che vuole fare del radicamento sul territorio e della sua conoscenza uno dei principali punti di forza. Gli uffici di alcune delle diverse sedi sono gli stessi in i Founder operano dal 1988 (sede di Mentana) e dal 1992 (sede di Fonte Nuova) a testimonianza del loro attaccamento al territorio.

“Ho sempre sostenuto che tutto parte dalle persone e torna alle persone. E questo è esattamente ciò che è successo anche a noi – Afferma Daniele Scatassi, CEO Building Production – Conosco Tony e Walter da più di vent’anni ed è proprio sul rapporto maturato in questo tempo che oggi costruiamo questa grande partnership. Consapevoli che grandi risultati nascono da una grande fiducia, poggiamo insieme questo primo mattone, forti, insieme. Gli obiettivi prefissati sono tanti, e noi siamo pronti a centrarli, uno ad una, senza mancare un colpo. Una nuova squadra per un grande inizio.”.

“Siamo veramente entusiasti di quella che chiamerei una ri-unione – spiega Walter Sabatini, promotore Credipass – Oggi Tony in qualità di Direttore Commerciale del centro Italia ed io Branch Manager di CREDIPASS ci ritroviamo con Vincenzo e Daniele, quei colleghi che negli anni sono diventati amici, persone che abbiamo sempre stimato, che abbiamo visto affermarsi sul territorio con dei risultati straordinari. Dei percorsi differenti che ci hanno visto crescere tutti per poi ritrovarci. A dire la verità sognavo da qualche anno questo accordo e non lo avevo nascosto all’amico Daniele. Sono certo che questa profonda collaborazione, figlia di princìpi morali ed etici radicati in tutti noi porterà grandi risultati. Building Production e Credipass insieme aiuteranno molte famiglie a realizzare i propri sogni.”

“Aprire una sede Credipass a Santa Lucia è qualcosa di speciale. Volevamo rimanere vicini al territorio che conosciamo bene e dove vogliamo lavorare. Sono felice di essere in prima linea nella partnership tra Building Production e Credipass”

commenta infine Andrea Rosi – Broker Manager.