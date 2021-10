Guida ubriaco, automobilista di Tivoli denunciato dalla Polizia Municipale. All’uomo è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 2,2 g/l, ossia oltre quattro volte il consentito. Il trasgressore è stato deferito all’autorità giudiziaria e gli é stata ritirata la patente, trasmessa in prefettura per la successiva sospensione

Il controllo è stato effettuato nell’ambito del progetto “Tivoli Sicura” avviato dalla Giunta comunale da settembre per rafforzare i controlli nelle ore serali.

