Erdogan e Ursula

Nel G20 tra gli incontri in sedute specifiche, anche il bilaterale a margine dell’incontro plenario tra la presidentessa della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La stretta di mano dalla suggestione della riconciliazione per una ruggine di rapporti in effetti mai avvenuta, dà un rilievo speciale per il mondo della comunicazione.

Questi incontri servono a stabilire quanto i singoli paesi sono disposti a cedere per un progetto di cooperazione internazionale che veda gli obiettivi prefissi nel G20. Riguardano la capacità di investire al di fuori dei propri confini per la vaccinazione dei paesi sottosviluppati. Insieme al superamento globale della pandemia anche i margini che le rispettive amministrazioni possono garantire per il rispetto dei criteri per cui si vuole immettere meno anidride carbonica nell’aria dai processi industriali nei rispettivi paesi.