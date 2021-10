Xi Jinping in teleconferenza al G20

Elementi di socialismo su chiave planetaria.

La richiesta di maggiore equità nello sviluppo globale è stato chiesto dal presidente cinese Xi Jinping. Con “più equo” il presidente cinese ha voluto rimarcare come debba essere conseguenzialmente più efficace e inclusivo.

IN questo grande processo di crescita che vede vari paesi protagonisti, ma specialmente la Cina al primo posto per lo sviluppo economica, vuole che sia garantita per tutto. Il motto che potrebbe sintetizzare il pensiero del presidente cinese è: nessun Paese sia lasciato indietro.

Xi Jinping ha parlato in collegamento video al G20 di Roma. La pandemia, entrando in relazione con diverse precarietà in diversi luoghi del mondo, ha evidenziato diverse debolezze e inadeguatezze ai problemi della crescita nei diversi paesi.

Quindi a un medesimo problema, la pandemia, la conseguenza sono state diverse crisi, in diversi paesi nel mondo. I Paesi in via di sviluppo, con l’effettiva realizzazione di quanto stabilito in Agenda 2030, sono impegnati in una sfida che non può essere raffrontato a quelle che la Storia ci accompagna ha visto i diversi paesi protagonisti. La posta in gioco è lo sviluppo sostenibile e si tratta di un obiettivo irrinunciabile.

La pandemia può essere una grande occasione. C’è bisogno – ha detto sempre Xi Jinping – di un’iniziativa di cooperazione globale sui vaccini. In tal senso il leader cinese ha ricordato che dalla Cina sono partite 1,6 miliardi di dosi di vaccino per la comunità internazionale.