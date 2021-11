Sono quasi 10 miliardi gli investimenti per il superbonus del 110%

Per quanto riguarda il superbonus 110%, sono oltre 57.500 le asseverazioni, ovvero le certificazioni redatte da un tecnico abilitato che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati: i dati, nazionali, sono forniti dall’Enea che fa sapere anche come per questo bonus siano stati ammessi investimenti pari a 9.741.463.273,79 euro. Hanno invece una cifra di 6.728.037.844,94 euro gli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione, ovvero il 69,1% del totale. I numeri si riferiscono alla situazione aggiornata al 31 ottobre 2021. In attesa che il superbonus 110% possa essere prorogato anche a villette unifamiliari alzando la soglia dell’Isee fissata al momento a 25mila euro.

Condividi l'articolo: