Eco bonus e sisma, assemblea pubblica a Vicovaro

Con l’obiettivo di favorire la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento dell’enorme patrimonio immobiliare presente nel cuore di Vicovaro, l’amministrazione comunale ha deciso di convocare un’assemblea pubblica per conoscere, approfondire e valutare, insieme ai residenti, le opportunità e i vantaggi offerti dalla recente normativa nazionale in materia di sicurezza e miglioramento sismico ed energetico (Superbonus100%).

Il Progetto, patrocinato dall’ANCI e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stato ideato e promosso dalla società per azioni M3S in collaborazione con le Università di Roma Tre e dell’Aquila.

Per chiunque volesse saperne di più o fosse interessato ad aderire, l’appuntamento è stato fissato per venerdì 12 novembre, alle 17.30, nella sala del consiglio comunale di Via Roma.

L’incontro – fa sapere il sindaco Fiorenzo De Simone – avrà luogo nel rispetto delle norme sulla Pandemia (Green Pass, Tampone e Mascherina).

