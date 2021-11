Cresce la produzione industriale ma mancano i lavoratori

Assenza di equilibrio (e relativi problemi) tra imprese che cercano e lavoratori con competenze specifiche che non si trovano. Lo dice l’Istat, nel sottolineare come a settembre la produzione industriale segnali una moderata crescita, anche se la stima preliminare del Pil per il 2021 è del +6,1%. Nel complesso del terzo trimestre la dinamica congiunturale resta positiva, seppure in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti. Tra i principali raggruppamenti di industria, l’energia è l’unica a flettere su base annua, a fronte di incrementi rilevanti negli altri settori. Il problema per le aziende è però quello che si segnala da qualche mese: in giro sono scarse le competenze richiese e questo potrebbe creare un gap non indifferente per la ripresa futura.

Condividi l'articolo: