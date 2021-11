Guidonia – Abbassamenti di pressione in alcune vie della città

Acea Ato 2 comunica che, per poter eseguire dei lavori urgenti ed improrogabili, per il collegamento di una nuova condotta, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 16/11/2021. Gli abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua, riguarderanno in particolare: VIA CARCIBOVE, VIA VELLERE, VIA COLLE SPINELLO, VIA BIRAGO E LIMITROFE.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.

