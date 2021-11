Sit-in dei No Green pass, in 4mila al Circo Massimo

Sono state circa 4 mila, per lo più senza mascherine, le persone che ieri al Circo Massimo, a Roma, hanno partecipato al sit-in contro il Green pass. “Libertà, libertà… il coro intonato a più riprese dai manifestanti. Sugli striscioni le scritte “Non siamo cavie”, “Giustizia le morti provocate dai vaccini”. “Visto il numero dei partecipanti qui qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi”, ha detto dal palco Mariano Amici, medico No-Vax di Ardea sospeso dall’ordine, nel corso della manifestazione No-Vax e no Green pass. “Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la Peste, ma non è vero – ha aggiunto -. Un teatrino basato su presupposti assolutamente antiscientifici. I numeri sono non reali: il tampone non è strumento attendibile e soprattutto non è strumento diagnostico. Al governo non interessa la salute dei cittadini, ma gli interessa far vedere che ci sono i morti per governare in maniera dittatoriale. Tutti i morti sono contati come Covid”.

