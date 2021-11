Sambuci. Il tesoro del fantasma

Elegante, accogliente e molto curato. Sono le tre principali caratteristiche del giardino all’italiana che si trova attorno il castello di Sambuci, appartenuto anche alla famiglia Theodoli. La leggenda narra che tra affreschi, giardini e torri, si insinui il fantasma di una donna che secondo vulgata popolare, è la sentinella di un tesoro conservato nel castello, la cui esistenza è essa stessa leggendaria in quanto non è mai stato rinvenuto. Secondo uno dei racconti tramandati nel corso dei secoli il fantasma potrebbe essere una giovane e bella cortigiana, che era pronta a sposare un ragazzo del paese. Prima del matrimonio, però, la ragazza doveva concedersi per una notte al padrone della fortezza e pur di non tradire il suo amato e prossimo sposo la giovane donna si toglie la vita. La sua anima è, quindi, condannata a vagare per sempre nell’antico maniero dove i giovani negli anni passati al calare della notte non attraversavano i viali del Castello Theodoli per non imbattersi nel fantasma della giovane cortigiana. Del vecchio padrone si perdono le tracce e il fortilizio di Sambuci resterà disabitato, per lungo tempo.

