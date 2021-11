Paolo Pietrangeli: che roba contessa, se n’è andato anche lui

Classe 1945, da tempo regista, prima al cinema poi alla tv, firmando quella delle trasmissioni di Mediaset, come Maurizio Costanzo Show o Amici di Maria De Filippi, ha legato il suo nome a una canzone di lotta, come si diceva una volta, molto amata da chi, con il ’68 e il ’77 del secolo scorso, pensava che fosse possibile un mondo diverso, basato sulla solidarietà e la giustizia sociale. Così, Paolo Pietrangeli, scomparso oggi, sarà probabilmente ricordato soprattutto per le note di “Contessa”, molte non certo all’insegna della pacificazione, testimonianza del tempo che fu. Ne riportiamo qualcuna: “Che roba contessa, all’industria di Aldo/Han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti/Volevano avere i salari aumentati/Gridavano, pensi, di esser sfruttati/… Sapesse, mia cara che cosa mi ha detto/Un caro parente, dell’occupazione/Che quella gentaglia rinchiusa lì dentro/ Di libero amore facea professione/Del resto, mia cara, di che si stupisce?/Anche l’operaio vuole il figlio dottore/E pensi che ambiente che può venir fuori/Non c’è più morale, contessa/Se il vento fischiava ora fischia più forte/Le idee di rivolta non sono mai morte… Un consiglio, sulle ali della nostalgia: cercate Contessa su Internet. Per alcuni di voi sarà un documento storico (forse). La foto è tratta dal profilo Facebook di Pietrangeli. (Cda)

Condividi l'articolo: