La Tivoli Rugby esce sconfitta sul campo dei Bisonti

La squadra Seniores della Tivoli Rugby non riesce a passare sul campo di Via delle Fornaci (Tor di Quinto), in condizioni tutt’altro che perfette a causa delle continue intemperie che hanno colpito Roma e dintorni durante tutto il corso del fine settimana.

Il match, fortemente condizionato dal terreno di gioco, vede la Tivoli giocare un buon rugby contro una compagine attrezzata ma viene penalizzata da un generale nervosismo di squadra. Adesso il XV Tiburtino tornerà ad allenarsi al campo di Rocca Bruna in vista degli ultimi due impegni di questo 2021.

