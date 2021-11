Marcellina – Al via alla 8a edizione della “Vera lettera di Babbo Natale”

Non perdete l’appuntamento fissato per l’8 dicembre in “Piazza Padella”. Il Comune di Montelibretti ospiterà l’ottava edizione della “Vera lettera di Babbo Natale“, l’evento sarà occasione di gioire e passare bei momenti con la casetta di Babbo Natale, animazione, mercatino natalizio, e food locale. A breve verranno comunicati gli aggiornamenti sugli orari.