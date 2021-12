Tasse in Italia: aumentano rispetto al Pil

In Italia c’è stato un incremento dell’incidenza delle tasse sul Pil, passando dal 42,4% del 2019 al 42,9% attuale, crescendo cioè dello 0,5%. Lo rileva il report ‘Revenue Statistics 2021’ dell’Ocse che sottolinea come negli altri paesi industrializzati (ne ha monitorato 36 sui 38 aderenti all’organizzazione) il rapporto tasse/Pil si collochi in media al 33,5% (crescendo dello 0,1%), quindi l’Italia se ne è allontanata un bel po’ e in salita. In questo contesto, secondo l’Ocse, il nostro paese si piazza al quarto posto tra quelli più tassati, dopo Danimarca, Francia, Belgio.

