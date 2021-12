Tivoli. Degrado in Viale Mannelli

Alcune zone dell’antica Tibur sono diventate preda del degrado provocando una serie di difficoltà ai cittadini, costretti a fare lo slalom fra le diverse buche. A versare in forti condizioni di abbandono sono i marciapiedi di Viale Mannelli “incorniciati” da una serie di erbacce, immondizia e da una ringhiera che dovrebbe essere riverniciata al più presto. Una città come Tivoli, nota in tutto il globo, per le sue meraviglie storiche risalenti ad un lontano passato dovrebbe presentarsi con un “look” decisamente differente rispetto a quello immortalato dalla foto inviata da un lettore di Tiburno alla nostra redazione.

FGI