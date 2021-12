A Moricone una base per l’elisoccorso del 118, servirà tutta la Sabina

Sarà fondamentale in tutti i casi di emergenza sanitaria della Sabina romana. Moricone è pronta a dotarsi di una elisuperficie per Ares 118 con annessa sede della Protezione civile. Un investimento da 480mila euro che andrà in appalto a febbraio con previsione di chiusura dei lavori entro un anno. Intanto l’amministrazione comunale guidata da Giovanni Battista Pascazzi ha compiuto il primo passo cruciale: l’acquisizione dei terreni a servizio dell’elisoccorso. A fine novembre con una delibera la Giunta ha dato il via libera all’acquisto di un’area di un ettaro in via di Fossagrotta, qualche chilometro fuori dal centro abitato.

di oggi martedì 14 dicembre