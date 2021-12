Tivoli. “Strano” messaggio per l’Amministrazione

Nell’epoca in cui la comunicazione è regina incontrastata, tutti noi passiamo molto tempo della nostra giornata per lavoro o per altro sui social, a pochi passi dall’Alberone c’è chi ha deciso di mandare un messaggio “vecchia maniera” all’Amministrazione locale. La scritta è comparsa da qualche giorno su un classico pannello pubblicitario dall’inevitabile tema natalizio. “Grazie all’Amministrazione per il bel mercato” ha scritto qualcuno utilizzando un pennarello rosso. Il messaggio, molto chiaro potrebbe riferirsi al mancato mercatino Natale in via Empolitana non concretizzato nonostante l’impegno del “Nuovo Comitato di Quartiere Empolitano”. L’iniziativa, in programma per domenica 12 dicembre e domenica 19 dicembre, avrebbe trasformato l’area pedonale di via Empolitana da Largo San Giovanni a Largo Saragat dalle 9 del mattino alle ore 22 in una grande isola pedonale.

FGI